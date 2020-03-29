إيطاليا تسجل 752 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 10779 حالة

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، عن تسجيل 756 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالى الوفيات إلى 10779 شخصًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أعلنت أمس السبت، إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع بواقع 889 حالة في ثانى أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد يوم 21 فبراير

وسجلت إيطاليا، أعلى معدلات وفاة بين الدول التي تفشها بها الفيروس التاجي، إذ سجلت ما يقرب من ثلث حالات الوفاة المسلجة في العالم بالوباء القاتل.