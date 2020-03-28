"المريضة صفر".. وثيقة تكشف أول مصابة بـ"كورونا" في العالم

وكالات:

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن وثيقة حكومية صينية مسربة كشفت أن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، كانت لبائعة "جمبري" في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس.

ونقل موقع العربية نت، عن الصحيفة الأمريكية، أن بائعة الجمبري تبلغ من العمر 57 عاما، بدأت تشعر بأعراض مرضية في 10 ديسمبر، وأصبحت لاحقًا ضمن عشرات العاملين في سوق هوانان في مدينة ووهان الصينية الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت العربية أن البائعة تعافت منذ ذلك الحين، لكنها واجهت وقتًا صعبا في مكافحة مرض لا يرحم، أصاب الآن أكثر من نصف مليون شخص وقتل ما لا يقل عن 25000 شخص حول العالم.

وظنت وي، التي توصف الآن بأنها "المريضة صفر"، أي أول مريضة بالفيروس، في البداية أنها أصيبت بالبرد ، لذلك بدأت في تناول الدواء وعادت إلى العمل.

وقالت المرأة لمجلة "ذا بيبر" الصينية ، بحسب ترجمة لموقع News.com.au الأسترالي: "شعرت بالتعب قليلاً، لكن ليس مثل تعب السنوات السابقة". وأضافت: "كل شتاء أعاني دائمًا من الأنفلونزا، لذا ظننت أنها الأنفلونزا".

ولكن بعد حوالي أسبوع من إصابتها، كانت وي فاقدة للوعي تقريبًا على سرير مستشفى. وبالفعل تلقت علاجا، وخضعت لحجر صحي، خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر/كانون الأول، اللذين شهدا تفشي الفيروس.