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حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ600 ألف والضحايا 28000

01:55 م السبت 28 مارس 2020
حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ600 ألف والضحايا 28000

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ600 ألف

وكالات:

أكدت آخر البيانات الإحصائية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أصاب أكثر من 600 و14 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ28 ألفا و200 شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات (104256)، تليها إيطاليا (86498)، ثم الصين (81394)، فإسبانيا (72248).

في المقابل، تجاوز عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في جميع أنحاء العالم 137 ألفا.

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