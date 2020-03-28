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المكسيك: تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:43 ص السبت 28 مارس 2020
المكسيك: تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أفادت وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة من 585 إلى 717 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، اليوم السبت، أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة بعد أن كانت الحصيلة 8 وفيات يوم الخميس.​

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