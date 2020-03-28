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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة صرواح غربي البلاد

07:56 ص السبت 28 مارس 2020
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة صرواح غربي البلاد

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب غربي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، أن "مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية".

وأوضح أن المعارك استمرّت لنحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.

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الجيش اليمني جبهة صرواح ميليشيات الحوثي مأرب

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