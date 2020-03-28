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نيوزيلندا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

05:52 ص السبت 28 مارس 2020
نيوزيلندا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

أرشيفية

جتون (د ب أ)

سجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم السبت، لتصبح هذه ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس، نظرا توقف الحياة في البلاد بسبب الإغلاق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 451 إصابة، حسبما قال مراقب الحكومة النيوزيلندية جون أومبلر في مؤتمر صحفي.

وكان العدد المسجل اليوم أقل قليلا من العدد المسجل أمس وهو الأسوأ منذ بدء الأزمة حيث تم تسجيل 85 حالة إصابة.

ويتوقع مسؤولو الصحة استمرار الارتفاع في حالات الإصابة قبل أن تبدأ في التراجع، نظرا لأن معظم المواطنين يمكثون في منازلهم بموجب إجراءات الإغلاق الصارمة، والتي تستثني العاملين في المجالات الحيوية.

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