أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود بسبب "كورونا"

05:30 م الجمعة 27 مارس 2020
النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود بسبب "كورونا"

صندوق النقد الدولي

وكالات:

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد ١٩" بمعدلات ضخمة تجاوزت بها الصين، بؤرة انتشار الفيروس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الأرقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس "كورونا" الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.

وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، أشيش جها، رئيس معهد هارفارد للصحة العالمية: "سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الصين الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تحذر من سعي رئيس المجر لسلطات مطلقة مستغلا كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا