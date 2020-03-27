النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود بسبب "كورونا"
وكالات:
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد ١٩" بمعدلات ضخمة تجاوزت بها الصين، بؤرة انتشار الفيروس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الأرقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس "كورونا" الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.
وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، أشيش جها، رئيس معهد هارفارد للصحة العالمية: "سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".
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