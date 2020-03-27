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‏الملك سلمان والرئيس الصيني يناقشان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

05:24 م الجمعة 27 مارس 2020
‏الملك سلمان والرئيس الصيني يناقشان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

الرئيس الصيني شي جينبينغ و العاهل السعودي الملك س

وكالات:
ناقش العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".
وشدد الملك سلمان، في بيان نقلته العربية، على أهمية الاستفادة من تجربة الصين في مكافحة كورونا.
فيما ثمن ‏الرئيس الصيني مبادرة السعودية في مد يد العون للصين منذ بدء الأزمة.
هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.
وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.
الملك سلمان بن عبد العزيز السعودية الصين فيروس كورونا

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