أرمينيا وأوزباكستان تسجلان أولى حالات الوفاة جراء كورونا

موسكو - (د ب أ):

جرى تسجيل أولى حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جمهوريتي أرمينيا وأوزباكستان السوفيتيين سابقا.

وذكرت وزارة الصحة في أوزباكستان الواقعة بوسط آسيا أن رجلا، 72 عاما، يعاني من السكري توفى اليوم الجمعة في البلاد.

وفي العاصمة الأرمينية يريفان، توفيت امرأة مسنة كانت تعاني من مشاكل صحية سابق مساء أمس الخميس وكانت قد أصيبت بالفيروس.

وكانت الدول عبر الاتحاد السوفييتي سابقا، لديها حالات قليلة نسبيا مصابة بالفيروس، وذلك يرجع فى الغالب إلى قلة الفحوصات. غير أن روسيا سجلت أكثر من ألف حالة إصابة.