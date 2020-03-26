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الأمم المتحدة تحذر من تفشي كورونا والكوليرا في اليمن

10:32 م الخميس 26 مارس 2020
الأمم المتحدة تحذر من تفشي كورونا والكوليرا في اليمن

الأمم المتحدة

صنعاء - (د ب أ)
حذرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، من خطر انتشار فيروس كورونا ووباء الكوليرا في اليمن، مع اقتراب موسم الأمطار.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في حسابه على تويتر:" خطر فيروس كورونا، وخطر التفشي المحتمل للكوليرا مع بداية موسم الأمطار، مع ضعف نظام الرعاية الصحية في اليمن، عوامل يجب أن تدفع أطراف النزاع إلى وضع الأسلحة جانبا وتوحيد الجهود لدعم العملية الإنسانية".

وفي الوقت الذي لم يذكر المكتب المزيد من المعلومات، ما زالت اليمن حتى مساء اليوم خالية من فيروس كورونا الذي احتاج العديد من دول العالم.

وكانت اليمن قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية في سبيل الوقاية من كورونا، بينها إغلاق المنافذ الجوية والبرية وتعليق العملية التعليمية حتى نهاية أيار/ مايو المقبل.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من ضعف حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد للعام السادس على التوالي.

الأمم المتحدة فيروس كورونا الكوليرا اليمن

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