3 مناطق سعودية تبدأ تطبيق حظر التجول من الساعة الثالثة عصراً

وكالات:

بدأت ثلاث مناطق في السعودية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، تطبيق منع التجول من الساعة الثالثة عصراً، كما جاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب البيان، فإنه هذه الإجراءت تدخل حيز التنفيذ بداية من الساعة الثالثة من عصر اليوم (الخميس) وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

وشددت السعودية إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وذلك مع وصول عدد المصابين إلى 900 شخص. ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ حيث صدر الأمر بمنع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبها، حذّرت وزارة الداخلية في وقت سابق، من أنه يعاقب المخالف لأمر منع التجول، بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في المرة الثانية، وعند التكرار سيصدر الحكم بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مضيفة أن ذلك لا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

وشددت الوزارة على أن المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.