أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بوتين: التدابير المتخذة لمكافحة "كورونا" يجب أن تكون صارمة وفعالة

02:30 م الخميس 26 مارس 2020
بوتين: التدابير المتخذة لمكافحة "كورونا" يجب أن تكون صارمة وفعالة

فلاديمير بوتين

أ ش أ

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا" صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الوباء بشكل أسرع.

وقال بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رجال الأعمال: "إن هذه الإجراءات القسرية مؤقتة، ومن الضروري أن تكون صارمة وفعالة لأن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع".. مضيفا "أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت".

وأكد بوتين أن المهمة الكبرى لبلاده هي الحفاظ على صحة وحياة الروس.. موضحا أن انهيار سوق النفط وتفشي فيروس "كورونا" يؤثران على الوضع الاقتصادي.

وكانت غرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 840 حالة.

هذا المحتوى من

بوتين فيروس كورونا روسيا

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي: الصين عرضت العالم للخطر عبر حجب المعلومات عن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان