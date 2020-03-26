بوتين: التدابير المتخذة لمكافحة "كورونا" يجب أن تكون صارمة وفعالة

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا" صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الوباء بشكل أسرع.

وقال بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رجال الأعمال: "إن هذه الإجراءات القسرية مؤقتة، ومن الضروري أن تكون صارمة وفعالة لأن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع".. مضيفا "أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت".

وأكد بوتين أن المهمة الكبرى لبلاده هي الحفاظ على صحة وحياة الروس.. موضحا أن انهيار سوق النفط وتفشي فيروس "كورونا" يؤثران على الوضع الاقتصادي.

وكانت غرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 840 حالة.