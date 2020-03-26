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اليابان تشكل قوة مهام لمواجهة كورونا

10:59 ص الخميس 26 مارس 2020
اليابان تشكل قوة مهام لمواجهة كورونا

شينزو آبي

طوكيو- (د ب ا):

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس تشكيل قوة مهام لمواجهة فيروس كورونا المتحور، وذلك وفقا لما ينص عليه تشريع جديد تم إقراره للتعامل مع هذا الفيروس.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو التقى برئيس الوزراء شينزو آبي اليوم لمناقشة تشكيل هذه القوة.

ومن المقرر أن تعقد هذه القوة أول اجتماعتها في وقت لاحق من اليوم.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء يمكنه إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفقا للتشريع الجديد الذي تم إقراره مطلع هذا الشهر.

شينزو آبي الحكومة اليابانية طوكيو فيروس كورونا

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