سوريا: القبض على أكثر من 150 شخص لمخالفتهم حظر التجول
دمشق ( د ب أ )
أوقفت الحكومة السورية، أكثر من مئة وخمسين شخصًا في عدة مناطق مختلفة في البلاد، بعد دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ مساء اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السورية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.
كانت الحكومة السورية حظرت حركة مركبات النقل العام والخاص بين المحافظات وداخل المدن اعتباراً من يوم أول أمس الاثنين، وعطلت المدارس والجامعات واغلقت المطاعم والمقاهي والاندية الرياضية والمساجد، بالإضافة إلى الاقتصار على الآذان فقط كما أوقفت العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، عدا التي لها طابع انتاجي.
وأعلنت سورية عن تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا.
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