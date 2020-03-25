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ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 195 حالة

10:54 ص الأربعاء 25 مارس 2020
ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 195 حالة

فيروس كورونا

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 195 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 23 لوزارة الصحة إن الحالات الأربع لكويتيين اثنين ومقيمين من الفلبين والصومال ، مشيرا إلى أنه جار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.

وأضاف المتحدث أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والطبية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء أربع حالات مصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ ست حالات موزعة على حالتين حرجتين وأربع مستقرة ، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي بلغ 717 شخصا.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية

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