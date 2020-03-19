اليابان تتسلم الشعلة الأولمبية من اليونان وسط أجواء صامتة

طوكيو- (د ب أ):

تسلمت اليابان اليوم الخميس الشعلة الأولمبية من اليونان وسط مراسم تسلم يغلب عليها الصمت في ضوء الأزمة المتصاعدة لفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وتسلم ناوكو ايموتو السباح الياباني السابق الذي يعيش في اليونان، الشعلة في استاد باناثينايك وسط مدرجات خالية من الجماهير.

وقال سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية "نأمل أن تقضي الشعلة الأولمبية على الفيروس"، وذلك في الوقت الذي القى فيه يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو خطابا عبر الفيديو.

وتكثف اللجنة الأولمبية الدولية من الاستعدادات الخاصة بإقامة الأولمبياد خلال الفترة من 24 يوليو وحتى التاسع من اغسطس المقبلين، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 200 الف حالة بجانب وفاة 8 الاف شخص حول العالم.

ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى اليابان غدا الجمعة ، على أن تجوب 47 مقاطعة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو، وكان قد ضربها زلزال وموجات مد عاتية تسونامي وانصهار ثلاثة مفاعلات في محطة نووية محلية عام 2011.

وتصل الشعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 يوليو والذي يقام في الملعب الوطني الجديد بطوكيو.