ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا 2801 حالة في يوم واحد

وكالات:

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، الخميس إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة بينما توفي 20.