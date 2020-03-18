المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 54 حالة مؤكدة.

وأشار الطالب، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المخالطين للحالات المصابة بلغ 1360 شخصا وطالب المواطنين بعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.

وسبق أن أعلن المجلس العلمي الأعلى في المغرب، أن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من الاثنين، كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدورها ذكرت وزارة الداخلية، أنه تم إغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارا من يوم الاثنين.

وأضافت أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.