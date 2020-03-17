في ظل تفشي كورونا.. مركز حقوقي يطالب إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

غزة 17- (د ب أ):

طالب مرصد حقوقي اليوم الثلاثاء إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها في ظل مخاطر أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، إن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل يواجهون خطرا كبيرا بعد أن تم الكشف عن إصابة أحد الأطباء النفسيين في أحد السجون بالفيروس، والذي كان على تواصل مع معتقلين خلال عمله، بالإضافة إلى إصابة سجّان أيضًا.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن واقع الزنازين في سجون إسرائيل معرضة بشكل كبير لانتشار عدوى الفيروس فيها، كونها مكدسة بالمعتقلين وتخلو من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه سواء في مصر، أو في السعودية، أو في الإمارات العربية المتحدة، أو في إسرائيل، فإن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ما زالوا يقبعون خلف قضبان السجن، في ظل مخاوف غير مسبوقة على مصيرهم في حال وصلتهم العدوى.

وبالنظر إلى عدم القدرة على التصدي لانتشار الفيروس، والخطر الذي يهدد حياة المعتقلين في السجون، فإنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طالب بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم التي لا تقل أهميتها عن غيرهم.

وقبل يومين طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها خاصة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال "حفاظا على أرواحهم" من مخاطر تفشي إصابة فايروس كورونا.

في هذه الأثناء أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "عمليات القمع والملاحقة والاعتقال العنصرية" من الشرطة الإسرائيلية بحق شبان فلسطينيين أطلقوا مبادرة للتوعية حول الوقاية من انتشار فايروس "كورونا" في القدس.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن اعتقال 12 فلسطينيا ممن شاركوا في هذه الفعالية "يشكل قمة إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في المدينة المقدسة".