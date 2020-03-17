بسبب كورونا.. تعطيل العمل في أسواق الماشية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعطيل العمل بالأسواق الأسبوعية، وأسواق الماشية بدائرة المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن التنسيق مستمر مع مديرية أمن كفر الشيخ، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، والمديريات الخدمية، وكافة الجهات المعنية، كل في نطاق مدينته، منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ إن ذلك الأمر جاء في إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.