جانتس يعد بتشكيل حكومة تحمي إسرائيل من "كورونا والانقسام"

تل أبيب - (د ب أ):

دعا بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف وزعيم حزب "أزرق أبيض"، إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية للتعامل مع الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد ومحاربة فيروس كورونا.

ووعد بتشكيل حكومة تحمي الإسرائيليين من فيروس كورونا وأيضا من "فيروس الانقسام والكراهية وعدم اليقين".

وكلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" رسميا بتشكيل الحكومة القادمة.

ويأتي التكليف غداة توصية 61 عضوا من الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، بتكليف جانتس.

وقال ريفلين خلال المراسم :"ليس من الممكن الذهاب لجولة رابعة من الانتخابات"، وأضاف موجها الحديث لجانتس :"مفاتيح تشكيل حكومة لإسرائيل في يدك حاليا وفي أيدي جميع المسؤولين المنتخبين من جميع الأحزاب".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ريفلين شدد على الحاجة لتشكيل سريع للحكومة من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا".

وقال إن "القانون يمنحك 28 يوما، تبدأ من يوم غد، لتشكيل حكومة، وهذه فترة قصيرة، إلا أنه بالنظر للظروف الحالية وحالة الطوارئ المحلية والعالمية، فإنها طويلة جدا".

وأسفرت نتائج الانتخابات التي جرت في وقت سابق من مارس الجاري عن تصدر حزب "ليكود"، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، النتائج بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لحزب "أزرق أبيض".