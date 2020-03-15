لجنة الصحة بالبرلمان العراقي تطالب بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات

بغداد - (أ ش أ):

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية بالعراق، اليوم الأحد، بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، داعية إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أنه من منطلق وقاية البلد مما يعصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فيروس كورونا الوبائي، نطالب الحكومة وخلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لسنة 2020، إعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة".

ودعت اللجنة إلى تعطيل مؤسسات البلد الحكومية والأهلية كي يكون لإمكانيات الدولة المرونة والقدرة في مواجهة هذا الخطر الداهم وفق الإمكانات المتاحة.

يذكر أن عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال فيها وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.