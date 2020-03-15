كوريا الجنوبية تسجل 76 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا
03:45 ص الأحد 15 مارس 2020
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 76 حالة اصابة إضافة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 8 ألاف و 162 حالة .
كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 75 حالة منذ دخول المرض البلاد، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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