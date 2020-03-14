إيطاليا: اتفاق بين النقابات العمالية والشركات لحماية العمال من تداعيات كورونا

روما- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن النقابات العمالية وممثلي الشركات في إيطاليا أبرموا اتفاقا بهدف توفير الحماية للعمال في أنحاء البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، يتضمن الاتفاق إمكانية تعليق عمليات الإنتاج، بشكل مؤقت.

وجرى إبرام الاتفاق خلال جلسة عقدت ليلة الجمعة/السبت بين زعماء العمال والنقابات العمالية والحكومة، بحسب ما ذكرته الأمين العام لاتحاد نقابات عمال إيطاليا، أنّا ماريا فورلان ، في بيان.

كما وقع على الاتفاق اتحادا العمال الرئيسيان الآخران في إيطاليا، الاتحاد العام للعمال، واتحاد عمال إيطاليا.

وأوضحت فورلان في بيان: " كانت ليلة طويلة من المناقشات، ولكن ساد إحساس عام بالمسؤولية والوحدة الإيجابية في نهاية المطاف ، مما سيقودنا نحو تبني جميع هذه الحلول الاستثنائية والعاجلة."

ويتعلق الاتفاق بأنشطة تتضمن دخول العمال والموردين إلى الشركات، والنظافة الصحية الشخصية، وحماية المعدات، وإدارة المناطق المشتركة، ونوبات الدوام، والسفر، والاجتماعات، ومستويات الإنتاج، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

يشار إلى أن إيطاليا لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في العالم ، فقد جرى تشخيص إصابة 15 ألف شخص. ووصل عدد الوفيات جراء تفشي كورونا في البلاد إلى أكثر من ألف شخص.

وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في التاسع من شهر مارس الجاري حالة إغلاق عامة في البلاد، لتكون إيطاليا بذلك أول دولة في العالم تلجأ إلى مثل هذا الإجراء.