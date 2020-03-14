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إيران تستدعي السفير السويسري لديها على خلفية الاتهامات الأمريكية

10:55 ص السبت 14 مارس 2020
إيران تستدعي السفير السويسري لديها على خلفية الاتهامات الأمريكية

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات:

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية للاحتجاج على اتهامات واشنطن لطهران بالمسؤولية عن الهجوم على قاعدة التاجي في العراق.

وحذرت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة "من تداعيات أي إجراءات غير محسوبة في المنطقة"، وقالت: "على الرئيس الأمريكي بدلا من اتهام إيران أن يتقبل بأن السياسات الأمريكية في المنطقة وتواجدها غير القانوني في العراق واغتيالها قادته وجنوده هي العامل الأساسي في كراهية العراق لأمريكا".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن التوتر الحالي في العراق "ناجم عن السياسات الأمريكية الخاطئة"، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ألا يتهرب من المسؤولية عبر توجيه اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة لطهران".

وفي وقت سابق حملت الولايات المتحدة ورئيسها إيران المسؤولية عن تدبير الهجوم على قاعدة التاجي الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وواحد بريطاني يوم الخميس.

وأوضحت أن الضربات الأمريكية التي وصفتها بـ"الدفاعية والدقيقة" وجهت ضد منشآت "كتائب حزب الله" الموالية لإيران، في مختلف أنحاء العراق.

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