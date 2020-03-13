ترامب: على الأرجح سأجري اختبارًا للكشف عن كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يجري اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأجاب ترامب في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، ردا على سؤال بهذا الصدد ، قائلا "على الأرجح ".

هذا وأعلن ترامب الخميس، أنه ليس قلقا من التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جابير بولسونارو الذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الجمعة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهو أمر كبير، وسأعمل مع العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدي للفيروس".

وكان المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكد في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 1832 والوفيات إلى 41.