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أرمينيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

08:43 ص الأحد 01 مارس 2020
أرمينيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أرمينيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

يريفان - (أ ش أ):

أعلنت أرمينيا اليوم الأحد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.. وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة، ويواصل الفيروس تفشيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة.

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أرمينيا فيروس كورونا إيران

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