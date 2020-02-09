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الرئيس الموريتاني يدعو لحل سريع للأزمة الليبية

08:38 م الأحد 09 فبراير 2020
الرئيس الموريتاني يدعو لحل سريع للأزمة الليبية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

أديس أبابا - (دب أ)

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى حل سريع للأزمة الليبية، نظرًا لتفاقمها وخطورتها على الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.

وأوضح الغزواني، في خطاب ألقاه اليوم الأحد، أمام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، نقله التلفزيون الموريتاني اليوم "أن الأزمة الليبية تزداد تعقيدا وتتفاقم تداعياتها الهدامة، ليس بالنسبة لليبيين فحسب، الذين لا يستحقون الوضع الموجودين فيه الآن، بل بالنسبة للقارة عموما ولمجموعة دول الساحل خصوصا، ولذلك فإنه يتعين الإسراع في حل هذه الأزمة".

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية التي عقدت قمة الاسبوع الماضي في الكونغو برازافيل والتي ما تؤكد على صعوبة الوضع في هذا البلد وعلى خطورته التي لا يضاهيها، الا خطورة الوضع في منطقة الساحل.

وتقول دول الساحل الخمس ( موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ) إن الازمة الليبية تساهم في تدفق السلاح والعناصر الارهابية إلى منطقة الساحل .

وفي سياق متصل، قال الرئيس الموريتاني إن مجموعة دول الساحل الخمس وضعت مؤخرا بالتعاون مع شركائها خارطة طريق تهدف إلى الرفع من فعالية مواجهتها للنشاط المتنامي للحركات الإرهابية وكذلك لدعم قوتها المشتركة وتأمين الموارد الضرورية لتنفيذ برنامج استثماراتها ذات الاولوية.

وأكد أن احراز نصر حاسم ونهائي على العنف والإرهاب يتطلب علاوة على كسب المعركة الأمنية والانمائية كسب المعركة الفكرية كذلك.

محمد ولد الشيخ الغزواني الأزمة الليبية أديس أبابا موريتانيا الاتحاد الأفريقي

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