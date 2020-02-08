بريطانيا وإيرلندا تتأهبان لاستقبال العاصفة "سيارا"

لندن - (د ب أ)

تتأهب كل من إيرلندا وبريطانيا، لاستقبال عواصف وفيضانات وأعطال للمسافرين، غدًا الأحد، إثر هبوب العاصفة القوية سيارا المرتقبة برياح عاصفة وأمطار غزيرة.

ويأتي ذلك نتيجة لوصول العاصفة سيارا إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي ويتوقع وصولها إلى شمال غرب إيرلندا يوم غد الأحد.

وحذرت هيئة الأرصاد الإيرلندية من رياح عاتية وفيضانات بالقرب من المناطق الساحلية.

من جانبها قالت هيئة الأرصاد البريطانية إن يوم غد الأحد يمكن أن يشهد أعطالا في الطرق البرية والحديدية، وكذلك في خدمات النقل البحري والجوي.

وأعلنت العديد من شركات السكك الحديدية عن تقليص جداول حركة الانتقالات فيها.

كما ذكرت الأرصاد البريطانية أن هناك توقعات بوقوع أضرار في الأبنية وتطاير بعض أجزاء أطلال المباني، وانقطاع التيار.