جندي تايلاندي يقتل 14 شخصًا ويتحصن داخل مركز تسوق

بانكوك - (د ب أ):

أطلق جندي تايلاندي النار بشكل عشوائي اليوم السبت، مخلفًا 14 قتيلا على الأقل قبل أن يتحصن في مركز تسوق.

وأكد القائد العسكري ليفتنانت جنرال ثانيا كياتسارن في بيان إن 14 شخصا قتلوا وأن قوات الأمن تحاول القبض على المسلح الذي تردد أنه أخذ رهائن داخل المبنى.

وقال ثانيا في البيان: "بالنسبة للدفع وراء الحادث، يجب أن ننتظر حتى القبض عليه والتحقيق معه أولا".

تركز إطلاق النار على مركز تسوق كبير على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرق بانكوك، في إقليم ناكون راتشاسيما، ولكن التقارير تقول إنه قد يكون قد بدأ في مكان آخر.

وقال ثانيا إن الرجل قتل العديد من زملائه العسكريين من رتبة أعلى خلال إطلاق النار بشكل عشوائي ولكنه لم يقل أين سقط هؤلاء الضحايا.

وكان هناك عدة جنود آخرين متقاعدين وفي الخدمة حيث أًصيبوا أيضا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن مواطنين ورجال شرطة لقوا حتفهم في الحادث.

ونشر المنفذ الإخباري التايلاندي "ماتيشون" منشورات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل مركز التسوق قالوا فيها إنهم مختبئون بسبب اطلاق النار المتواصل .