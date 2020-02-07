بوتين يلتقي لوكاشينكو وسط توتر علاقات روسيا وبيلاروس بسبب النفط

موسكو- (د ب أ):

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره من بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة في محاولة لتسوية نزاع بشأن أسعار النفط تسبب في توتر العلاقات القوية التقليدية بين الدولتين الجارتين.

وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب لوكاشينكو بأن الرئيس وصل الليلة الماضية إلى منتجع سوتشي بجنوب روسيا بعد لقاء مع كبار مسؤولي الطاقة في بيلاروس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اتهم لوكاشينكو روسيا، وهي أحد أقرب حلفاء بلاده بزيادة أسعار النفط. وقال لوكاشينكو أمس الخميس إن روسيا لم تف الشهر الماضي بتقديم كمية متفق عليها من النفط.

وكانت روسيا اتفقت على مد بيلاروس بمليوني طن من النفط شهريا، وقال لوكاشينكو في الاجتماع مع مسؤولي الطاقة: "لقد زودونا بـ500 ألف طن، أي الربع فقط، في يناير"، بحسب بيان رسمي.

وأثناء جولة شملت بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تزويد بيلاروس بما تحتاج إليه من النفط.

وكان بومبيو أرفع مسؤول أمريكي يزور بيلاروس خلال أكثر من عقد. وسعت أمريكا وبيلاروس خلال الأشهر الأخيرة على إعادة ترسيخ العلاقات الثنائية التي توترت يوما بسبب الاتهامات الأمريكية بأن لوكاشينكو قام بتزوير الانتخابات في عام 2006 للفوز بولاية جديدة.

ويقود لوكاشينكو بيلاروس منذ نحو ربع عقد ولم يسمح سوى بقليل من المعارضة خلال تلك الفترة.