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رئيس وزراء السودان: التنمية أهم مداخل تحقيق السلام المستدام

07:56 م الخميس 06 فبراير 2020
رئيس وزراء السودان: التنمية أهم مداخل تحقيق السلام المستدام

الدكتور عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة في كل ولايات السودان، تمثل أهم مداخل تحقيق السلام المستدام في ربوع الوطن.

وأشاد حمدوك - خلال لقائه بمجلس الوزراء اليوم /الخميس/ وفدا من قيادات الإدارة الأهلية لكل ولايات شرق السودان - بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية في حلحلة المشاكل والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

ونوه بالمساعي المقدرة التي تبذلها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق السلام المجتمعي ودعم وتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات الاجتماعية بالمنطقة، مؤكدا اهتمام الحكومة بمعالجة كافة التحديات التي تواجه شرق السودان، لاسيما وأن للشرق وضعيته الخاصة.

من جانبه، أكد الوفد دعمه لمفاوضات السلام الجارية بجوبا، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

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عبد الله حمدوك السودان مجلس الوزراء السوداني

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