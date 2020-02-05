بعد لقاء التطبيع.. الجيش السوداني يدعم نتائج زيارة البرهان لأوغندا

كتبت- رنا أسامة:

أعلن الجيش السوداني دعمه لنتائج ومُخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أوغندا، التي شهدت اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أثار استياءًا شعبيًا واسعًا في الخرطوم.

​وأفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان نُشر عبر فيسبوك، الأربعاء، بـ"عقد اجتماع في القيادة العامة للقوات المسلحة (السودانية) برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأمّن على نتائج الزيارة ومخرجاته بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني وللسودان".

وقال نتنياهو عقب الاجتماع "التاريخي" في مدينة عنتيبي الأوغندية يوم الاثنين، إنه اتفق مع البرهان على "بدء حوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين".

برّر رئيس مجلس السيادة السوداني اللقاء بأنه جاء "انطلاقا من موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان."

وفي حين أبدى رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك ترحيبه، مُطالبًا بالالتزام بالصلاحيات والمهام التي تحددها الوثيقة الدستورية، ندّد "تجمّع المهنيين السودانيين" و"قوى الحرية والتغيير" باللقاء، واصفين إيّاه بـ"المُخِل"، واعتبرا أنه يُمثل "تجاوزًا كبيرًا وخطيرًا".

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا طارئا لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو، فيما أكّدت الحكومة السودانية أنها لا تملك معلومات عن تفاصيل اللقاء ولم يتم إخطارها أو التشاور معها مُسبقًا. وقالت إنها علمت بالاجتماع "عبر وسائل الإعلام".

ويُعد البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون في عام 2012 . كما أنه ثاني لقاء لزعيم عربي لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.