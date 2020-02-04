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توقيف أربعة سوريين في لبنان لانتمائهم سابقاً إلى تنظيم داعش

10:45 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
توقيف أربعة سوريين في لبنان لانتمائهم سابقاً إلى تنظيم داعش

تنظيم داعش - أرشيفية

بيروت - (د ب أ)

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء أربعة سوريين لانتمائهم سابقاً إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في جرود بلدة عرسال شرق لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الثلاثاء: "أوقفت مديرية المخابرات في عرسال، كلا من (م.ز)، (خ.ص)، (ف.ق) و(ع.ع) من التابعية السورية، لانتمائهم في وقت سابق إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرود بلدة عرسال - مجموعة "أبو السوس" الإرهابية".

وأضاف البيان أن الموقوفين "تلقوا تدريباتهم في جرود البلدة المذكورة، وادي ميرا، وشاركوا في اقتحام المراكز العسكرية في وادي حميد في عام 2014، وعمدوا إلى الاستيلاء على أسلحة للجيش وقاموا ببيعها".

وباشرت السلطات التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس من عام 2017.

تنظيم داعش لبنان الجيش اللبناني الإرهاب

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