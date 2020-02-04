الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف نازح خلال شهرين من المعارك شمال غرب سوريا
11:12 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
دمشق- (أ ف ب):
نزح أكثر من نصف مليون شخص خلال شهرين من المعارك والقصف في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصت الأمم المتحدة الثلاثاء، جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا.
وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس "منذ الأول من ديسمبر، نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ثمانين في المئة منهم من النساء والأطفال".
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