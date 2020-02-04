أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف نازح خلال شهرين من المعارك شمال غرب سوريا

11:12 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف نازح خلال شهرين من المعارك شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة

دمشق- (أ ف ب):

نزح أكثر من نصف مليون شخص خلال شهرين من المعارك والقصف في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصت الأمم المتحدة الثلاثاء، جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس "منذ الأول من ديسمبر، نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ثمانين في المئة منهم من النساء والأطفال".

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة سوريا ديفيد سوانسون

الخبر التالى:

بيرني ساندرز يتصدر نتائج الانتخابات التمهيدية في أيوا الأمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أتربة وارتفاع حرارة و"رياح تصل للعاصفة".. تفاصيل طقس الأربعاء