موسكو: قوة الجيش التركي تعرضت لإطلاق النار لأنها لم تبلغنا بعملياتها في إدلب

القاهرة- (وكالات):

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات تركية تحركت في إدلب دون إخطار روسيا وتعرضت لقصف سوري استهدف الإرهابيين، ما أدى إلى جرح عدد من العسكريين الاتراك، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له صباح اليوم، إن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 إلى 3 فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب.

وتابع البيان أنه حسب المعلومات المتوفرة، أصيب عدد من العسكريين الأتراك بجروح، مضيفا أن القوات الروسية والقيادة التركية على تواصل مستمر عبر قنوات منع الصدامات، وتم اتخاذ إجراءات لنقل المصابين إلى الأراضي التركية.

وأشار البيان إلى أن الأجواء فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد تراقبها القوات الجوية الفضائية الروسية باستمرار، وأن الطائرات الحربية التركية لم تخرق الحدود السورية، كما لم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية.