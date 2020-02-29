بريطانيا تعلن حالة الطوارئ جنوب ويلز.. والعاصفة "جوروج" تجتاح المملكة

لندن - أ ش أ

أعلنت الشرطة البريطانية حالة الطوارئ في منطقة جنوب ويلز بعد اجتياح مزيد من الفيضانات والرياح الشديدة البلاد في وقت متأخر من الليل، كما تسببت العاصفة "جورج" في سقوط أمطار غزيرة وثلوج واندلاع رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلًا في الساعة على المملكة المتحدة.

وقالت شرطة منطقة جنوب ويلز - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم السبت - "في أعقاب الفيضان والطقس القارس المتعلق بالأحداث التي قد حدثت خلال فترة متأخرة من الليل وخلال فترة الصباح، فإنه تم إعلان حالة الطوارئ".

وأضافت "وتعمل خدمات الطوارئ بالاشتراك مع إدارات تخطيط الهيئة المحلية، ومجالس الصحة المحلية، والمنظمات مثل هيئة الموارد الطبيعية ويلز، وشركات المرافق العامة باستمرار لضمان سلامة هؤلاء المتضررين ورفاهيتهم، والتقليل إلى الحد الأدنى من الدمار الذي يصيب البنية التحتية والممتلكات، والتقليل من الاضطرابات".

ولفتت الشبكة البريطانية إلى أن خدمات إطفاء الحرائق والإنقاذ في جنوب ويلز تلقت 72 اتصالا بين الساعة السادسة مساء أمس الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم، كما أن هناك 8 تحذيرات لوقوع فيضان، وأكثر من 40 تنبيه للفيضانات في جميع أنحاء ويلز.