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توافد مزيد من المهاجرين إلى سواحل بحر إيجه

11:46 ص الجمعة 28 فبراير 2020
توافد مزيد من المهاجرين إلى سواحل بحر إيجه

مهاجرين - صورة ارشيفية

أنقرة- (د ب أ):

توجهت جموع كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى المدن التركية المطلة على بحر إيجه، عقب أنباء أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا، طبقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى سواحل بحر إيجه والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا، منذ ساعات الليل على شكل مجموعات بينهم نساء وأطفال.

ووصلت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى قضاء بودروم بولاية موغلا، مصطحبين زورقا مطاطيا للعبور إلى الجزر اليونانية.

وتم رصد مجموعات أخرى في ميناء مدينة بودروم، بينهم أطفال ونساء.

وبدأ المهاجرون التوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أنباء بأنّ تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.

المهاجرين أنقرة أوروبا اليونان بلغاريا

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