تركيا تقصف برا وجوا قوات النظام السوري في إدلب

أنقرة- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن تركيا قصفت جوا وبرا "قوات النظام السوري" في إدلب، طوال ساعات ليلة أمس، إثر مقتل جنود أتراك.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنها حصلت من مصادر عسكرية على مشاهد ملتقطة عبر طائرات مسيرة، تظهر القصف البري والجوي الذي نفذه الجيش التركي، على مواقع" نظام الأسد" في إشارة إلى الرئيس بشار الاسد.

وتظهر المشاهد لحظات استهداف أرتال مدرعات وعناصر متحركة تابعة للنظام، ومواقع تستخدمها قواته كمقرات ومخازن أسلحة.

يشار إلى أن تركيا اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن مقتل 33 من جنودها في هجوم شنته القوات السورية على إدلب شمال غربي سوريا مساء امس الخميس .