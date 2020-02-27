المرصد: مقتل 34 جنديًا تركيًا في غارات جوية بإدلب

وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 34 جنديًا على الأقل في غارات جوية على ريف إدلب بسوريا، لافتة إلى أن الغارات وقعت بين بلدتي البارة وبليون، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده "لن تتراجع خطوة" في إدلب، مضيفا أنها ستبعد قوات الجيش السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله إن "تركيا ستحرر مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير".

وأضاف في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" أن أكبر أزمة تواجهها بلاده حاليا في إدلب هي "عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا"، لافتا إلى أن "مطلبنا في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم".

وشدد أردوغان على أنه "لا مطمع لنا بالأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم"