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الجيش الليبي: طائرة تركية تقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في طرابلس

10:10 م الخميس 27 فبراير 2020
الجيش الليبي: طائرة تركية تقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في طرابلس

اللواء أحمد المسماري

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة جراء استهداف سيارتهم عبر طائرة تركية مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأضاف متحدث الجيش الليبي في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن الواقعة جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا، في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد .

ولفت إلى أن عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية.

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أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي طرابلس أردوغان ليبيا

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