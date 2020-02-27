الجيش الليبي: طائرة تركية تقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة جراء استهداف سيارتهم عبر طائرة تركية مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأضاف متحدث الجيش الليبي في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن الواقعة جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا، في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد .

ولفت إلى أن عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية.