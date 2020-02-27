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عمان: إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6

10:14 م الخميس 27 فبراير 2020
عمان: إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6

احد مصابي فيروس كورونا أثناء تلاقيه العلاج

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العمانية، إصابة جديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران ليصل العدد إلى 6، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وزارة الصحة العمانية إيران فيروس كورونا

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