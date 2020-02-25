أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا بشأن وحدة وسيادة اليمن

10:51 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا بشأن وحدة وسيادة اليمن

مجلس الأمن الدولي

وكالات

أقر مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع القرار رقم "2511" الخاص باليمن والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدًا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

‏وأقر مشروع القرار، بأغلبية 14 صوتًا، رغم امتناع الصين وروسيا.

مجلس الأمن الدولي اليمن إيران الحوثيين

الخبر التالى:

مسؤولو الصحة بأمريكا يتوقعون انتشار فيروس كورونا في البلاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان