مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا بشأن وحدة وسيادة اليمن

وكالات

أقر مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع القرار رقم "2511" الخاص باليمن والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدًا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

‏وأقر مشروع القرار، بأغلبية 14 صوتًا، رغم امتناع الصين وروسيا.