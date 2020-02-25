السعودية: البرنامج النووي الإسراني "ليس سلميا"

الرياض- (د ب أ):

جددت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، قلقها حيال المخاطر التي تهدد أمن الخليج مع تصاعد الخطر القادم من "المليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، محذرة من أن "البرنامج النووي الايراني ليس سلميا " .

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "المجلس أشار إلى ما أعربت عنه المملكة أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من المليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة".

وأكد المجلس " دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن "إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، هو دليل على أن برنامجها لم يكن سلميا أبدا" .

وتناول مجلس الوزراء "ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة"

وأشار الشبانة إلى أن "مجلس الوزراء السعودي استعرض جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".