"الصحة العالمية" قلقة من تسجيل إصابات بـ"كورونا" لأشخاص لم يسافروا للصين

جنيف- (أ ش أ):

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى.

وقال أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم ـ في تصريح أردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة"، معربة عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.

وأشار إلى تعيين المنظمة 4 مبعوثين، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا مواصلة البعثة المشتركة التي تقودها المنظمة في الصين عملها في مدينة ووهان التي ظهر بها كورونا لأول مرة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين، وباءً.

كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها تلقت تقارير بتسجيل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76394 إصابة مؤكدة.