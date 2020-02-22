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كردستان العراق: حجر 200 شخصًا عادو من إيران خوفًا من "كورونا"

11:07 ص السبت 22 فبراير 2020
كردستان العراق: حجر 200 شخصًا عادو من إيران خوفًا من "كورونا"

أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- أرشيف

القاهرة- (وكالات):

وضع مستشفى آشتي في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، 200 مواطنا عراقيا في الحجر الصحي، بعد عودتهم من إيران، لغرض إجراء الفحوص الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وقال مدير مستشفى آشتي في قضاء سوران بمحافظة أربيل، كاروان جمال، في بيان صحفي إن "200 مواطنا عادوا من إيران اليوم عبر المنافذ الحدودية مع الإقليم".

وأضاف: "تم وضعهم في الحجر الصحي في فندقين بقضاء سوران، ويتم تقديم العناية الصحية وإجراء الفحوص لهم، لمدة أسبوعين" للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

أربيل إقليم كردستان العراق الحجر الصحي إيران فيروس كورونا

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