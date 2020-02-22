كردستان العراق: حجر 200 شخصًا عادو من إيران خوفًا من "كورونا"

القاهرة- (وكالات):

وضع مستشفى آشتي في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، 200 مواطنا عراقيا في الحجر الصحي، بعد عودتهم من إيران، لغرض إجراء الفحوص الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وقال مدير مستشفى آشتي في قضاء سوران بمحافظة أربيل، كاروان جمال، في بيان صحفي إن "200 مواطنا عادوا من إيران اليوم عبر المنافذ الحدودية مع الإقليم".

وأضاف: "تم وضعهم في الحجر الصحي في فندقين بقضاء سوران، ويتم تقديم العناية الصحية وإجراء الفحوص لهم، لمدة أسبوعين" للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.