بينها بريطانيا.. إعفاء مواطني 5 دول من تأشيرة الدخول غلى تركيا

أنقرة- (د ب أ):

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوي، بأن سلطات بلاده قررت إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرة الدخول.

,وقال في بيان نقلته وكالة "الأناضول" إن الإجراء يهدف إلى "تنشيط السياحة وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية".

وأوضح أقصوي أن الدول المشمولة بالإعفاء هي النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف أن قرار الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 مارس.