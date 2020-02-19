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استقالة مسؤول بارز في البنتاجون بعد ضغوط

05:54 م الأربعاء 19 فبراير 2020
استقالة مسؤول بارز في البنتاجون بعد ضغوط

جون رود

واشنطن (د ب ا)

استقال جون رود، كبير المسؤولين السياسيين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء بلومبرج اليوم إن رود واجه ضغوطا من أجل الاستقالة من جانب شخصيات بارزة فقدت ثقتها فى قدرته على تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمسؤولين بالإدارة الأمريكية رفضوا الكشف عن هوياتهم.

وكان رود يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات، منذ يناير عام 2018، وهو المسؤول الذى شهد فى مايو الماضى أمام الكونجرس بأن أوكرانيا مؤهلة للحصول على مساعدات أمنية بقيمة250 مليون دولار، وعرقل البيت الأبيض تقديم المساعدات مؤقتا.

جون رود وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون دونالد ترامب

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