ماكرون يعلن اعتزامه تشديد الحرب على الانعزالية الإسلامية في الأحياء الفرنسية

ميلوز، فرنسا (د ب أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه تشديد الحرب على الانعزالية والتشدد الإسلامي في الأحياء الفرنسية.

وقال ماكرون خلال زيارته لمدينة ميلوز(مولهاوس) شرقي فرنسا مساء اليوم الثلاثاء إن الانعزالية هي العدو ولا تتوافق مع الحرية والمساواة ووحدة الأمة، واضاف أنه لا يمكن باسم دين ما القبول بمخالفة القوانين " ولا يمكن أن تكون لدينا قوانين تركيا على الأراضي الفرنسية".

واستطرد الرئيس الفرنسي قائلا إنه لا ينبغي أبدا القبول في فرنسا بتغليب قوانين الدين على قوانين الجمهورية الفرنسية.

وأعلن ماكرون أن فرنسا تسعى إلى التخلص تدريجيا من الأئمة المبعوثين من دول أخرى، وطالب في الوقت نفسه برفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا.

يُذْكَر أن فرنسا بها العديد من الأئمة المبعوثين من دول مثل تركيا أو الجزائر والذين يتلقون رواتبهم أيضا من هذه الدول.

وطالب ماكرون بأن تستعيد فرنسا السيطرة وأن تكافح النفوذ الأجنبي، وأكد أنه ليس المقصود من الأمر وصم دين ما كما أن الأمر لا يتعلق بـ"خطة ضد الإسلام".

واعتبر ماكرون أن من الأمور الإشكالية هي أن الكثير من الأحياء في بلاده تفتقر إلى وجود عروض اجتماعية ورياضية وثقافية وعروض من خارج المدارس.

وخلال زيارته لمدينة ميلوز(مولهاوس)، قام ماكرون بزيارة حي بورتزويلر الذي يشهد مشاكل بسبب تواجد عدد كبير من المهاجرين وأنصار اليمين المتطرف، كما زار نقطة حراسة للشرطة وأندية ثقافية.