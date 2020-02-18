قطر تسجل إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

وكالات:

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة على أراضيها بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وقال وزارة الصحة القطرية إن حالة الإصابة هي لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

وأضافت الوزارة "المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض".

يذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) وهو يختلف عن فيروس كورونا المستجد والمعروف ب (كوفيد 19) والذي انتشر مؤخرا في عدد من الدول، حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته.

وتسبب الفيروس الذي بدأ الانتشار من مدينة ووهان الصينية في وفاة أكثر من 1800 شخص.

وأعلنت مصر والإمارات وجود حالات إصابة على أراضيها لمواطنين أجانب.